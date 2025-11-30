weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Weihnachtsmärkte in Halle: Hastra baut Bollwerk gegen Terror in Halle: Weihnachtsmarkt in Heide-Süd ist gerettet

Weihnachtsmärkte in Halle Hastra baut Bollwerk gegen Terror in Halle: Weihnachtsmarkt in Heide-Süd ist gerettet

Der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd ist gerettet: Die Hastra baut ein Beton-Bollwerk gegen Terrorgefahr. Dank Sponsoren kann das Fest am 13. und 14. Dezember nun doch stattfinden.

Von Marvin Matzulla 30.11.2025, 19:57
Mit diesen Betonblöcken wird der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd in Halle gesichert.
Mit diesen Betonblöcken wird der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd in Halle gesichert. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Der fünfte Weihnachtsmarkt in Heide-Süd kann nun doch stattfinden und das trotz der kurzfristig geforderten Sicherheitsauflagen der Stadt Halle. Noch vor wenigen Tagen stand der Weihnachtsmarkt wegen plötzlicher Sicherheitsauflagen auf der Kippe.