Der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd ist gerettet: Die Hastra baut ein Beton-Bollwerk gegen Terrorgefahr. Dank Sponsoren kann das Fest am 13. und 14. Dezember nun doch stattfinden.

Hastra baut Bollwerk gegen Terror in Halle: Weihnachtsmarkt in Heide-Süd ist gerettet

Mit diesen Betonblöcken wird der Weihnachtsmarkt in Heide-Süd in Halle gesichert.

Halle (Saale)/MZ. - Der fünfte Weihnachtsmarkt in Heide-Süd kann nun doch stattfinden und das trotz der kurzfristig geforderten Sicherheitsauflagen der Stadt Halle. Noch vor wenigen Tagen stand der Weihnachtsmarkt wegen plötzlicher Sicherheitsauflagen auf der Kippe.