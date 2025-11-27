weather wolkig
  4. Weihnachtsmarkt vor dem Aus? Stadt fordert plötzlich Sicherheitskonzept

Weihnachtsmärkte in Halle Weihnachtsmarkt in Heide-Süd vor dem Aus? Stadt Halle fordert plötzlich Sicherheitskonzept

Ein beliebter Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht vor dem Aus. Neue Sicherheitsauflagen der Stadt Halle bedrohen das Fest. Kann Veranstalter Thomas Hiller ihn noch retten?

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 27.11.2025, 09:50
Thomas Hiller auf dem Heinrich-Lammasch-Platz in Heide-Süd. Sein Weihnachtsmarkt steht wegen der hohen Sicherheitsanforderungen auf der Kippe. Er braucht ein umfassendes Sicherheitskonzept. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Der beliebte kleine Weihnachtsmarkt in Heide-Süd steht überraschend vor dem Aus. Veranstalter Thomas Hiller, der den Markt seit fünf Jahren organisiert, wurde in dieser Woche von einer neuen Forderung der Stadt Halle überrascht.