Zwölf Jahre lang saß Karamba Diaby für die SPD im Bundestag - als erster in Afrika geborener Mensch. Nach seinem Abschied vom Mandat machen Weggefährten dem gebürtigen Senegalesen ein besonderes Geschenk. Warum zuvor große Verschwiegenheit herrschte und weshalb Diaby in einer Eisdiele in Ostholstein auf Lebenszeit gern gesehen ist.

Nach Abschied vom Bundestag: Was Karamba Diaby heute macht und wie Hallenser ihn ehren

Überraschung gelungen: Karamba Diaby, von 2013 bis 2025 für die SPD im Bundestag (l.), und Andrej Stephan, stellvertretender SPD-Stadtvorsitzender und Diabys ehemaliger Büroleiter, präsentieren das eigens für Diaby herausgegebene Buch.

Halle (Saale)/MZ. - Bis auf den letzten Platz war das Literaturhaus Halle am Samstagabend gefüllt. Und bis auf die letzte Minute ahnte einer der Anwesenden - übrigens der Einzige im Raum - nicht, dass es für ihn eine außergewöhnliche Ehrung geben sollte. Für Karamba Diaby, der sich in diesem Jahr aus dem Bundestag verabschiedet hat, hatten Parteigenossen und Weggefährten ein besondere Überraschung geplant. Alle waren eingeweiht - und alle blieben verschwiegen bis zum Schluss.