Überraschungsparty in Halle Nach Abschied vom Bundestag: Was Karamba Diaby heute macht und wie Hallenser ihn ehren
Zwölf Jahre lang saß Karamba Diaby für die SPD im Bundestag - als erster in Afrika geborener Mensch. Nach seinem Abschied vom Mandat machen Weggefährten dem gebürtigen Senegalesen ein besonderes Geschenk. Warum zuvor große Verschwiegenheit herrschte und weshalb Diaby in einer Eisdiele in Ostholstein auf Lebenszeit gern gesehen ist.
Halle (Saale)/MZ. - Bis auf den letzten Platz war das Literaturhaus Halle am Samstagabend gefüllt. Und bis auf die letzte Minute ahnte einer der Anwesenden - übrigens der Einzige im Raum - nicht, dass es für ihn eine außergewöhnliche Ehrung geben sollte. Für Karamba Diaby, der sich in diesem Jahr aus dem Bundestag verabschiedet hat, hatten Parteigenossen und Weggefährten ein besondere Überraschung geplant. Alle waren eingeweiht - und alle blieben verschwiegen bis zum Schluss.