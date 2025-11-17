Im Nova in Günthersdorf eröffnet am 22. November mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die MZ war vorab vor Ort, um diese zu testen.

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ im Nova im großen MZ-Test

Die MZ testete vorab alle Attraktionen in der neuen Erlebniswelt Findora. Treffsicher zeigten sich die MZ-Mitarbeiter beim „Pferderennen“.

Günthersdorf/MZ. - Der Eingang durch die Automatiktür der neuen Eventarena „Findora“ im Nova in Günthersdorf gleicht dem Portal in eine neue Welt. Am Montagmorgen ist es draußen bewölkt und regnerisch, drinnen hingegen herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Es ist dunkel, doch Lichter hinter der Wandverkleidung und beleuchtete Äste, die von der Decke herab hängen, verleihen der großen Halle, in der sich vorher die Trampolinhalle „Gravity“ befand, ein angenehmes, warmes Licht. Die Kulisse, mit Bäumen, Steinen und langen Ästen erinnert an einen Wald bei Nacht.