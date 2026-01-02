Der Schützenverein Diana veranstaltet zum 36. Mal sein besonderes Pokalschießen am letzten Tag des Jahres. Warum die Teilnehmer die Glücksgöttin Fortuna bezirzen müssen und was der SV für den Erfolg tut.

Silvester gewinnen nur Glückspilze - Wieso Treffsicherheit beim Pokalschießen nicht zum Sieg führt

Arno Merk (2.v.l.) und seine Familie werten die ersten Schießresultate aus. Niclas (r.) wird später Vereinssieger des Silvesterpokals werden.

Bitterfeld/MZ. - Er heißt zwar Silvesterpokal, bietet drei Wettbewerbe und Urkunden für die Gewinner. Doch mit Schießkunst allein gewinnt man bei diesem Traditionsspektakel des Bitterfelder Schützenvereins Diana keinen Blumentopf. Am letzten Tag des Jahres muss man Fortuna bezirzen. „Wer Sieger wird, entscheidet allein das Glück“, stellt Vereinspräsident Ralph Löffler klar.