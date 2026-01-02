weather schneeschauer
Schützengaudi in Bitterfeld Silvester gewinnen nur Glückspilze - Wieso Treffsicherheit beim Pokalschießen nicht zum Sieg führt

Der Schützenverein Diana veranstaltet zum 36. Mal sein besonderes Pokalschießen am letzten Tag des Jahres. Warum die Teilnehmer die Glücksgöttin Fortuna bezirzen müssen und was der SV für den Erfolg tut.

Von Frank Czerwonn 02.01.2026, 14:00
Arno Merk (2.v.l.) und seine Familie werten die ersten Schießresultate aus. Niclas (r.) wird später Vereinssieger des Silvesterpokals werden.
Arno Merk (2.v.l.) und seine Familie werten die ersten Schießresultate aus. Niclas (r.) wird später Vereinssieger des Silvesterpokals werden. (Foto: Frank Czerwonn)

Bitterfeld/MZ. - Er heißt zwar Silvesterpokal, bietet drei Wettbewerbe und Urkunden für die Gewinner. Doch mit Schießkunst allein gewinnt man bei diesem Traditionsspektakel des Bitterfelder Schützenvereins Diana keinen Blumentopf. Am letzten Tag des Jahres muss man Fortuna bezirzen. „Wer Sieger wird, entscheidet allein das Glück“, stellt Vereinspräsident Ralph Löffler klar.