weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Wintersportverein Harzgerode: Gesünder ins neue Jahr starten: Neue Kurse im Harz im Angebot – schon im Januar geht's los

Eil
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf
Nach Großfeuer in Crans-Montana: Klinikum Bergmannstrost in Halle nimmt Schwerstverletzte auf

Wintersportverein Harzgerode Gesünder ins neue Jahr starten: Neue Kurse im Harz im Angebot – schon im Januar geht's los

Nach Nordic Walking stehen jetzt auch Aqua-Fitness und Ganzkörperkräftigung im Programm: Schon im Januar starten die neuen Gesundheitskurse des Wintersportvereins Harzgerode.

Von Susanne Thon 02.01.2026, 15:21
Begonnen hat's mit Nordic Walking - jetzt kommen beim Wintersportverein Harzgerode neue Gesundheitskurse dazu.
Begonnen hat's mit Nordic Walking - jetzt kommen beim Wintersportverein Harzgerode neue Gesundheitskurse dazu. Foto: dpa

Harzgerode/MZ. - Der Wintersportverein (WSV) Harzgerode erweitert mit dem neuen Jahr sein Gesundheitskursprogramm. Bereits im Januar 2026 starteten die neuen Kurse, informiert die WSV-Vorsitzende Silke Schlanstedt-Strube.