Nach Nordic Walking stehen jetzt auch Aqua-Fitness und Ganzkörperkräftigung im Programm: Schon im Januar starten die neuen Gesundheitskurse des Wintersportvereins Harzgerode.

Gesünder ins neue Jahr starten: Neue Kurse im Harz im Angebot – schon im Januar geht's los

Begonnen hat's mit Nordic Walking - jetzt kommen beim Wintersportverein Harzgerode neue Gesundheitskurse dazu.

Harzgerode/MZ. - Der Wintersportverein (WSV) Harzgerode erweitert mit dem neuen Jahr sein Gesundheitskursprogramm. Bereits im Januar 2026 starteten die neuen Kurse, informiert die WSV-Vorsitzende Silke Schlanstedt-Strube.