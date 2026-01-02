weather schneeschauer
Wo einst die Mühle klapperte und die Sülze bis heute geblieben ist, führt Ralf Drescher mit seiner Frau in Kötzschau die Gaststätte „Zur Mühle“, die seit 1941 in Familienbesitz ist. Im MZ-Interview „Küchengeflüster“ gibt der Koch Einblicke in seine Arbeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Von Katrin Sieler 02.01.2026, 16:15
„Küchengeflüster“ mit Ralf Drescher vom Gasthaus „Zur Mühle“ in Kötzschau.
„Küchengeflüster“ mit Ralf Drescher vom Gasthaus „Zur Mühle“ in Kötzschau. Foto: Katrin Sieler

Merseburg - Kötzschau/MZ. „Mein Großvater hatte das Grundstück hier in Kötzschau samt Mühlengebäude 1941 gekauft“, erzählt Ralf Drescher. Seither ist die Gaststätte „Zur Mühle“ in Familienbesitz.