Gastronomie im Saalekreis Mit Tradition und Erfahrung: Koch aus Kötzschau setzt Großvaters Erbe fort

Wo einst die Mühle klapperte und die Sülze bis heute geblieben ist, führt Ralf Drescher mit seiner Frau in Kötzschau die Gaststätte „Zur Mühle“, die seit 1941 in Familienbesitz ist. Im MZ-Interview „Küchengeflüster“ gibt der Koch Einblicke in seine Arbeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart.