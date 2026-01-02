Eil
Großeinsatz für Feuerwehren im Seegebiet Mansfelder Land Rückschlag für Sanierung: Brand am Gutshaus Volkmaritz
Am Gutshaus Volkmaritz im Seegebiet Mansfelder Land hat es gebrannt. Es ist nicht der erste tragische Vorfall in den vergangenen Jahren.
02.01.2026, 17:14
Volkmaritz/MZ. - Mit einem Großeinsatz hat das neue Jahr für mehrere freiwillige Feuerwehren des Seegebiets Mansfelder Land und der Lutherstadt Eisleben begonnen: In Volkmaritz ist eine Garage des leerstehenden Gutshauses ausgebrannt. Rund 50 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden in Aktion.