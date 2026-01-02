Am Gutshaus Volkmaritz im Seegebiet Mansfelder Land hat es gebrannt. Es ist nicht der erste tragische Vorfall in den vergangenen Jahren.

Am Gutshaus in Volkmaritz ist am Neujahrstag eine Garage ausgebrannt.

Volkmaritz/MZ. - Mit einem Großeinsatz hat das neue Jahr für mehrere freiwillige Feuerwehren des Seegebiets Mansfelder Land und der Lutherstadt Eisleben begonnen: In Volkmaritz ist eine Garage des leerstehenden Gutshauses ausgebrannt. Rund 50 Feuerwehrleute waren über mehrere Stunden in Aktion.