Ab Montag werden in der Stadt Weißenfels die ausrangierten Weihnachtsbäume eingesammelt. Wo die Ablageplätze in der Kernstadt und in den Ortschaften sind und was die Bürger beachten müssen.

Hier werden in Weißenfels die Weihnachtsbäume eingesammelt

Wie auf diesem Archivbild werden ab Montag in Weißenfels die ausrangierten Weihnachtsbäume eingesammelt.

Weissenfels/MZ. - Am kommenden Montag, 5. Januar, sammelt die Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd in Weißenfels die ausrangierten Weihnachtsbäume ein. Die einmalige und kostenlose Aktion in der Kernstadt beginnt 6 Uhr, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bürger seien aufgerufen, ihre abgeschmückten Christbäume zu insgesamt zwölf zentralen Sammelpunkten zu bringen. Nicht ordentlich abgeputzte Christbäume würden nicht mitgenommen.

Das sind die Sammelstandorte in der Kernstadt Weißenfels

Diese Sammelstellen befinden sich laut Rathaus an folgenden Standorten: Kükenthalstraße/Ecke Albert-Schweitzer-Straße (Wendekreis), Neumarkt (ehemaliges Sportfeld), Nordstraße (Bereich zwischen Schillerstraße und Feldstraße), Schwimmhalle (große Wiese), Erfurter Straße/Moritz-Hill-Straße (Parkplatz), Marktplatz/Kirche, Leipziger Straße/ Ecke John-Schehr-Weg (Bushaltestelle), Park der Freundschaft (Seite Selauer Straße), Pestalozzistraße (Parkplatz), Francoisstraße (Parkplatz), Luise-Brachmann-Straße (großer Parkplatz), Hochheimweg/Ecke Im Krug (Freifläche am Glascontainer).

Anwohner sollen ihre Weihnachtsbäume in Wertstoffhof und Kompostwerk Weißenfels bringen

Die im Einzugsgebiet des Wertstoffhofes Straße Am Wehr (Markwerbener Straße) und des Kompostwerkes Johannes-Reis-Straße 21 in Weißenfels wohnenden Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Weihnachtsbäume dort abzugeben.

Wann die Christbäume in den Weißenfelser Ortschaften geholt werden

In den Ortschaften der Stadt Weißenfels werden die Weihnachtsbäume den Angaben zufolge am Donnerstag, 8. Januar, von den Gemeindearbeitern abgeholt. Dazu seien die abgeschmückten Weihnachtsbäume bis 7.30 Uhr an folgenden Sammelflächen abzulegen: Borau/Kleben (Platz der JugendKleben am Teich), Großkorbetha (Lützener Straße am Glascontainer), Markwerben (Am Anger), Reichardtswerben (Gemeindeamt/Festplatz), Tagewerben (Neubaugebiet Weißenfelser Straße/ Ecke Kirschweg), Kriechau (hinter dem Glascontainer), Schkortleben (Festwiese hinter der Bushaltestelle).

Bäume-Sammlung für Verbrennungsaktionen

Im Ortsteil Uichteritz seien die Bürger gehalten, die abgeputzten Bäume bis zum Sonnabend, 10. Januar, an der Feuerwehr abzulegen. Die Bäume werden dort von der freiwilligen Feuerwehr verbrannt. In Leißling sollen die Bäume bis zum 10. Januar, 17 Uhr, auf dem Platz der Jugend abgelegt werden. Auch dort sollen sie verbrannt werden.

In nicht genannten Ortschaften erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung keine Weihnachtsbaumentsorgung.