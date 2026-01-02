weather schneeschauer
  4. Bürgerwiderstand formiert sich: Bürgerinitiative lehnt Windräder auf der Südharzer Hochebene ab

Bürgerwiderstand formiert sich Bürgerinitiative lehnt Windräder auf der Südharzer Hochebene ab

Bürger aus Sangerhäuser und Südharzer Ortsteilen befürchten negative Auswirkungen des Infraschalls auf die Gesundheit der Menschen, aber auch dramatische Folgen für Tiere.

Von Helga Koch 02.01.2026, 18:45
Großes Interesse gab es für die Informationsveranstaltung der „Bürgerinitiative Südharzer Hochebene Windkraftfrei“.
Rotha/MZ. - Nicht nur in den Südharzer Ortschaften, auch in Sangerhäuser Ortsteilen regt sich Widerstand gegen die Pläne verschiedener Investoren, Windenergieanlagen in der Region zu errichten. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat sich jetzt eine „Bürgerinitiative Südharzer Hochebene Windkraftfrei“ gegründet.