Eil
Bürgerwiderstand formiert sich Bürgerinitiative lehnt Windräder auf der Südharzer Hochebene ab
Bürger aus Sangerhäuser und Südharzer Ortsteilen befürchten negative Auswirkungen des Infraschalls auf die Gesundheit der Menschen, aber auch dramatische Folgen für Tiere.
02.01.2026, 18:45
Rotha/MZ. - Nicht nur in den Südharzer Ortschaften, auch in Sangerhäuser Ortsteilen regt sich Widerstand gegen die Pläne verschiedener Investoren, Windenergieanlagen in der Region zu errichten. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hat sich jetzt eine „Bürgerinitiative Südharzer Hochebene Windkraftfrei“ gegründet.