Die Froser Feuerwehr sammelt traditionell auch in diesem Jahr wieder die alten Weihnachtsbäume ein. Wie es dann mit den Bäumen am Feuerwehrdepot weitergeht.

Frose/MZ - An Knut – dem Tag, der in Schweden, Norwegen und Finnland das offizielle Ende der Weihnachtszeit bedeutet – fliegen die Tannen aus dem Fenster, in Frose fliegen sie weit. Denn hier haben die Kameraden der örtlichen Feuerwehr inzwischen einen Wettbewerb etabliert, der die ausrangierten Weihnachtsbäume noch einmal zum Mittelpunkt geselligen Zusammenseins werden lässt.

Baum-Weitwurf

Am Sonnabend, 10. Januar, laden die Feuerwehrleute wieder zum Weihnachtsbaum-Weitwurf ein. Start des nachweihnachtlichen Wettstreites ist um 16 Uhr direkt am Depot der Froser Ortsfeuerwehr. Für das leibliche Wohl, versprechen die Feuerwehrfrauen und -männer, ist in dieser Zeit natürlich ebenfalls gesorgt. Es soll gegrillte Bratwurst und Bouletten geben – und angesichts der Jahreszeit auch wärmenden Glühwein.

Sammeltour durchs Dorf

Doch zuvor können die Froser ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume, die dann am Nachmittag zum Einsatz kommen, noch auf einfache und angenehme Art loswerden. Die Jugendfeuerwehr sammelt die Bäume am gleichen Tag – also ebenfalls am 10. Januar – ab 10 Uhr ein. Über einen kleinen Obolus für den Feuerwehrnachwuchs würden sich die Sammler dabei sehr freuen.