Dessau/MZ. - Der Start ins neue Jahr 2026 ist für einen 30-Jährigen anders gelaufen als gedacht.

Beamte der Bundespolizei hatten den Mann am Neujahrstag im Personentunnel des Dessauer Hauptbahnhofs kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien kamen zwei Haftbefehle zum Vorschein. Wegen des Erschleichens von Leistungen wurde der Pole im Dezember 2024 zu einer Geldstrafe von 260 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen vom Amtsgericht Rosenheim verurteilt. Da der Mann unbekannten Aufenthalts war, wurde der entsprechende Haftbefehl im Juli 2025 von der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, erlassen.

Ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen war der Pole bereits im August 2024 vom Amtsgericht Bamberg zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden. Hier wurde im Januar 2025 ein Haftbefehl erlassen.

Den haftabwendenden Betrag von 860 Euro konnte der Verurteilte nicht zahlen, so dass er für die kommenden 20 Tage an eine JVA übergeben wurde.