Spuren von Müll und Zerstörung sind nach der Silvesternacht in und um Bernburg zurückgeblieben. Wo es besonders schlimm ausgesehen hat und was unternommen wird.

Tonnenweise bunter Müll - das sind die Brennpunkte der Silvesternacht in und um Bernburg gewesen

Bernburg/Könnern/MZ. - Mit dem Jahreswechsel hat an vielen Stellen in Bernburg und Umgebung auch das große Reinemachen begonnen. Und dabei wurden auch einige Schäden aus der Silvesternacht sichtbar. Gesprengte Briefkästen, zerfetzte Mülleimer, beschädigte Autos. An manchen Stellen mussten Spaziergänger am Neujahrstag nicht nur darauf achten, nicht über stehengelassenen Raketenbatterien zu stürzen, die auf Fußwegen und sogar so manchen Straßen liegen gelassen wurden. Es bestand auch die Gefahr, auf gefüllte Hundekotbeutel zu treten, die sich auf den Wegen verteilten. Besonders betroffen: die Bushaltestelle an der Zepziger Straße, an der Unbekannte einen Mülleimer in Fetzen gesprengt hatten. Der Inhalt verteilte sich daraufhin meterweit an der Haltebucht und dem Fußweg. Auch bei der Polizei in Bernburg gingen bereits die ersten Anzeigen wegen Sachbeschädigung im Salzlandkreis ein, bestätigte eine Sprecherin auf MZ-Nachfrage.