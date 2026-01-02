Ein 60 Hektar großer Agri-PV-Solarpark ging bei Krumpa 2025 in Betrieb. Nun wird in unmittelbarer Nähe ein Batteriespeicher gebaut. Wie weit die Arbeiten gediehen sind.

Krumpa/MZ. - Direkt neben dem Solarpark „Sonnenquelle Geiseltal“ südlich von Krumpa entsteht derzeit ein neuer Batteriespeicherpark auf dem ehemaligen Gelände „Schrott-Linde“. Das Projekt ergänzt den dieses Jahr in Betrieb gegangenen ersten Abschnitt der Agri-Photovoltaik-Anlage auf 60 Hektar Fläche und soll künftig dabei helfen, die gewonnene erneuerbare Energie besser nutzbar zu machen. Das teilt die Firma Münch Energie als Bauherr und Betreiber in einer Pressemitteilung mit.