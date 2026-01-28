Emely Franke ist die Vorsitzende des neuen Weißenfelser Jugendbeirates. Weshalb die Wahl auf sie gefallen ist und welche Vorhaben das Gremium künftig hat.

Die Jungen mischen nun mit: Das ist die Vorsitzende des neuen Weißenfelser Jugendbeirates

Weißenfels/MZ. - In der vergangenen Woche ist Emely Franke einstimmig zur Vorsitzenden des neu gebildeten Weißenfelser Jugendbeirates gewählt worden. Das mag wohl auch daran liegen, dass die Schülerin von Beginn an bei der Entstehung des Beirates mitgewirkt hat.