Neubau am Treffpunkt Neuer Klettersaurier: Spielplatz am Tulpenbrunnen in Halle-Neustadt soll neu gemacht werden
Der große Spielplatz am Tulpenbrunnen in Neustadt ist in einem erbärmlichen Zustand. Doch das soll sich bald ändern. Der Stadtrat hat einen Neubau für 600.000 Euro beschlossen. So soll das neue Spielgerät aussehen.
02.02.2026, 12:00
Halle (Saale)/MZ. - Gute Nachrichten für Kinder und Eltern rund um den dritten Wohnkomplex in Neustadt: Der Spielplatz am Tulpenbrunnen soll bald hergerichtet werden. Rund 600.000 Euro plant die Stadtverwaltung für die Bauarbeiten ein.