Neubau am Treffpunkt Neuer Klettersaurier: Spielplatz am Tulpenbrunnen in Halle-Neustadt soll neu gemacht werden

Der große Spielplatz am Tulpenbrunnen in Neustadt ist in einem erbärmlichen Zustand. Doch das soll sich bald ändern. Der Stadtrat hat einen Neubau für 600.000 Euro beschlossen. So soll das neue Spielgerät aussehen.