In einem offenen Brief hat Joerg Schnurre die Verwaltung für ihren Umgang mit einem Förderprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten kritisiert. Ein verein hätte auch gerne sein Projekt verwirklicht, kam aber wegen träger Beamter nicht zum Zug.

Dessau-Roßlau/MZ. - Das FDP-Kreisvorstandsmitglied Joerg Schnurre kritisiert die Stadtverwaltung im Umgang mit Ideen zur Förderung durch die sogenannte Sportmilliarde. In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) schreibt der einstige Referent von Recks Amtsvorgänger Peter Kuras, durch eine Verzögerungstaktik der Stadt sei es dem Newkid-Verein nicht möglich gewesen, Fördermittel für die Reaktivierung des „Depots“ in der ehemaligen Schultheißbrauerei zu erhalten.