Im November 2025 wurden in Waldersee vier Brände gelegt. Ein Auto wurde völlig zerstört. Nun wird die Tätersuche intensiviert.

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach einer Brandserie im vergangenen November im Dessauer Ortsteil Waldersee hat die Polizei am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und das Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Der Mann soll nach Angaben der Polizei vier Feuer gelegt haben.

Zu der Brandserie ware es am 8. November gekommen. Der erste Brand ereignete sich gegen 0.50 Uhr an einer Bushaltestelle in der Jonitzer Straße. Hier entzündete der Täter einen Mülleimer. Kurze Zeit später legte der Mann in der Coswiger Straße ein Feuer in einer Mülltonne, die dadurch vollständig zerstört wurde.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Gegen 1.15 Uhr versuchte der Unbekannte dann, in der Coswiger Straße ein Auto anzuzünden. Das Feuer legte er an einem Reifen, der beschädigt wurde. Das Feuer griff damals nicht auf das Auto über. Anschließend begab sich der Täter zu einem anderen Wohnhaus in der Coswiger Straße. Hier zündete der Mann das davor stehendes Auto an. Es brannte vollständig aus. Die Aufnahmen entstanden bei dieser Tat.

Der mutmaßliche Brandstifter ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Figur. Auf dem Foto trägt er eine helle Kapuzenjacke mit einem dunklen Rand an den Enden der Ärmel und dem Schoßteil, dazu eine dunkle Hose und ein dunkles Basecap. Die Polizei fragt nun: Wem ist diese Person bekannt?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter (0340) 6000-291 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.