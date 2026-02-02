Seit Jahren wird ein Radweg von Freyburg an den Geiseltalsee geplant. Doch zuletzt waren die Arbeiten fast ein Jahr ins Stocken geraten. Regionale Landtagsabgeordnete fragten im Dezember beim zuständigen Ministerium nach dem Stand. Nun liegt die Antwort vor.

Wird der Radweg Freyburg-Mücheln doch noch Wirklichkeit?

Vom Geiseltalsee nach Freyburg ist ein Radweg geplant.

Mücheln/MZ. - Am Vorhaben eines Radwegs von Mücheln nach Freyburg wird seit Jahren gearbeitet. Der Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, der Saalekreis, im Burgenlandkreis die Verbandsgemeinde Unstruttal sowie die Stadt Freyburg übernahmen die Vorarbeiten und erarbeiteten eine Trassenvariante. Doch seit fast einem Jahr war das Projekt auf Seiten der ebenfalls zuständigen Landesstraßenbaubehörde – aus personellen Gründen, wie es heißt – faktisch zum Erliegen gekommen.