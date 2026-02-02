Raub am helllichten Tag Plötzlich kommt ein Schlag von hinten: Warum eine Hallenserin nach Überfall sogar Mitleid für den Täter empfindet

Ein unbekannter Täter hat einer 84-Jährigen in Halle Geld geraubt und ihr Verletzungen zugefügt. Nach dem Überfall ist die Frau gar nicht besonders verängstigt, sondern vor allem von der großen Hilfsbereitschaft danach beeindruckt. Wie die Polizei ihr ihre größte Sorge sofort nehmen konnte.