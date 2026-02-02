Wie startet ein frisch gewählter Bürgermeister in seinen neuen Job? Die MZ hat mit Hettstedts neuem Stadtchef über seinen ersten Arbeitstag gesprochen.

„Zufrieden geschafft“ - Frank Tallig über seinen ersten Tag als Bürgermeister von Hettstedt

Hettstedt/MZ. - Ja, er habe die Nacht zuvor gut geschlafen, antwortet Frank Tallig auf die Reportfrage. Denn er habe sich auf seinen ersten Arbeitstag im Rathaus sehr gefreut. Nur der Nachwuchs habe den Schlaf ein wenig unterbrochen - das Kind durchlaufe gerade eine Zahnphase.