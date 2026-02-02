weather bedeckt
Geheimnisse in geborgtem Gepäck Besonderes Projekt am 7. März - Warum Stadtarchiv von Sandersdorf-Brehna ganz scharf auf Koffer ist

Für den bundesweiten Tag der Archive will sich die Wissens-Schatzkammer von Sandersdorf-Brehna mit reichlich Gepäck rüsten. Dahinter steckt ein cleverer Plan.

Von Jan Wätzold 02.02.2026, 18:00
Stadtarchivarin Anja Aschenbach übt sich derzeit – natürlich nur streng dienstlich – als Kofferträgerin. Fotos: Jan Wätzold

Sandersdorf/MZ. - Ob auf dem Flughafen oder in der Eisenbahn, bei der Vorfahrt eines gepanzerten Werttransporters oder wenn der Nachbar das Auto belädt – den Gedanken hat beim Anblick eines Koffers schon jede und jeder mal gehabt: Was mag sich wohl darin verbergen?