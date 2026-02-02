Der syrisch-kurdisch geprägte Verein Kine em hat immer wieder Negativschlagzeilen geschrieben. Jetzt sind die Mannschaften vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden.

Folgt das endgültige Aus? Alle Spiele von Kine em annuliert, Mannschaften müssen absteigen

Bei Kine EM gibt es in dieser Saison keine Tore mehr zu sehen.

Halle/MZ/CKI - Der Stadtfachverband Fußball (SFV) hat keine Zeit verloren, die Tabellenstände rasch angepasst. In der Stadtoberliga und der Stadtliga Halle stehen die Mannschaften von Kine em nun jeweils auf dem letzten Tabellenplatz. Alle Spiele des syrisch-kurdisch geprägten Vereins der laufenden Saison wurden annulliert.