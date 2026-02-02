Friedhelm Kasparick ist Gefängnisseelsorger in Halle in der Frohen Zukunft. Jetzt las er im Trothaer Lesecafé Geschichten der Insassen vor, die diese selber geschrieben haben. Wie er damit für mehr Verständnis sorgen möchte.

Texte aus dem Gefängnis: Insassen aus Halle geben einen Einblick in ihr Leben

Pfarrer und Seelsorger Friedhelm Kasparick las im Trothaer Lesecafé aus Texten von Gefängnisinsassen.

Halle (Saale)/MZ. - Einsamkeit, Schuld, Hoffnung - und der Wunsch, wieder Teil der Gesellschaft zu sein. In selbstgeschriebenen Texten verarbeiten Gefängnisinsassen aus Halle ihr Leben hinter Gittern. Jetzt las Pfarrer Friedhelm Kasparick im Lesecafé in Halle-Trotha die geschriebenen Geschichten, Gedichte und Briefe vor.