Ausstellung eröffnet Gegen die Tristesse: Farbkunst an grauen Tagen im Stadtmuseum Halle
Zur richtigen Zeit eröffnet das Stadtmuseum Halle eine Ausstellung mit farbenfrohen Werken von Sebastian Harwardt gegen den Winter-Blues. Statt grauer Fassaden kann man die Stadt selbst hier bei „Engramme“ mit anderen Augen betrachten - wenn man ganz genau hinsieht.
07.02.2026, 11:58
Halle (Saale)/MZ. - „Die Bilder sind genau das Richtige, um der Tristesse draußen zu entkommen.“ Mit diesen Worten eröffnete Jane Unger, Direktorin des Stadtmuseums, die aktuelle Werkschau von Sebastian Harwardt. Daran besteht beim ersten Blick in die farbenfrohen Ausstellungsräume kein Zweifel.