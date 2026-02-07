Ausstellung eröffnet Gegen die Tristesse: Farbkunst an grauen Tagen im Stadtmuseum Halle

Zur richtigen Zeit eröffnet das Stadtmuseum Halle eine Ausstellung mit farbenfrohen Werken von Sebastian Harwardt gegen den Winter-Blues. Statt grauer Fassaden kann man die Stadt selbst hier bei „Engramme“ mit anderen Augen betrachten - wenn man ganz genau hinsieht.