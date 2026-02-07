Messe Haus-Garten-Freizeit Warum ein Familienbetrieb aus Leiha den Sommer so liebt
Sonnenschutz ist das Metier des Familienbetriebs Remos aus Leiha. 14 Jahre nach der Gründung sind die Söhne der Chefs eingestiegen. In Braunsbedra soll ein neues Domizil entstehen. Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, lässt sich das Quartett einiges einfallen.
Leiha/MZ. - In Leipzig läuft noch bis Sonntag, 8. Februar, die Messe „Haus-Garten-Freizeit“, dieses Wochenende ergänzt durch die beiden Messen „Handwerk live“ und „Motorrad Messe Leipzig“. Einer der wenigen Aussteller aus dem südlichen Saalekreis ist die Frank Hoellger & Dirk Pfeiffer Remos GbR aus Leiha.