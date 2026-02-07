Messe Haus-Garten-Freizeit Warum ein Familienbetrieb aus Leiha den Sommer so liebt

Sonnenschutz ist das Metier des Familienbetriebs Remos aus Leiha. 14 Jahre nach der Gründung sind die Söhne der Chefs eingestiegen. In Braunsbedra soll ein neues Domizil entstehen. Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, lässt sich das Quartett einiges einfallen.