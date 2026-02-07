weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Idee kam auf Strickkreuzfahrt: „Das ist eine schöne Sache“: Warum der Stricktreff im Dessauer Krötenhof auch für Anfänger etwas ist

Seit Ende Januar gibt es im dessauer „Krötenhof“ für alle Interessierten einen Stricktreff. Wie die Idee aufkam und was Teilnehmer erwartet.

Von Leonie Beer 07.02.2026, 12:00
Etwa ein Dutzend Frauen haben sich zum Stricktreff in der Villa Krötenhof eingefunden.
Etwa ein Dutzend Frauen haben sich zum Stricktreff in der Villa Krötenhof eingefunden. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Zwischen Lachen und Gesprächsfetzen klingt leises Geklapper durch den Raum, wenn die Stricknadeln gegeneinanderschlagen. An einem langen Tisch sitzen etwa ein Dutzend Frauen in unterschiedlichem Alter, vertieft in ihre Strickprojekte. Sie haben sich am Dienstag um 17 Uhr im Krötenhof zum Stricktreff eingefunden.