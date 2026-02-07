Seit Ende Januar gibt es im dessauer „Krötenhof“ für alle Interessierten einen Stricktreff. Wie die Idee aufkam und was Teilnehmer erwartet.

„Das ist eine schöne Sache“: Warum der Stricktreff im Dessauer Krötenhof auch für Anfänger etwas ist

Etwa ein Dutzend Frauen haben sich zum Stricktreff in der Villa Krötenhof eingefunden.

Dessau/MZ. - Zwischen Lachen und Gesprächsfetzen klingt leises Geklapper durch den Raum, wenn die Stricknadeln gegeneinanderschlagen. An einem langen Tisch sitzen etwa ein Dutzend Frauen in unterschiedlichem Alter, vertieft in ihre Strickprojekte. Sie haben sich am Dienstag um 17 Uhr im Krötenhof zum Stricktreff eingefunden.