Die Kaffeerösterei Hannemann von Torsten Vogel gibt es seit 15 Jahren. Mit besonderen Kreationen macht der kleine Betrieb aus Köthen auch in der Hauptstadt auf sich aufmerksam.

Schon mehrfach ausgezeichnet: Auf diese besonderen Kreationen setzt die Kaffeerösterei Hannemann aus Köthen

Köthen/MZ. - Das erste Jubiläum liegt hinter Torsten Vogels Kaffeerösterei. 15 Jahre sind es im November gewesen, als er anfängt, in einer Garage in der Ölmühlenstraße Kaffee zu rösten. Im November 2016 eröffnet er in der Fußgängerzone, unmittelbar am Kugelbrunnen, einen Laden. Damit feiert er in wenigen Monaten das nächste kleine Jubiläum: sein Zehnjähriges in der Schalaunischen Straße.