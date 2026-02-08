Aufgrund eines scheinbar offensichtlichen Statistikfehlers bekommt die Stadt Halle jedes Jahr 25 Millionen Euro abgezogen. Dagegen wehrt sie sich jetzt juristisch.

Halle (Saale)/MZ. - Stellen Sie sich mal vor, sie müssten Erbsen zählen. 10.000 Stück. Und wenn sie falsch gezählt haben, zieht man ihnen zehn Prozent vom Gehalt ab. Sie würden vermutlich ziemlich gründlich zählen. Die Stadt Halle ist aktuell aber in der misslichen Lage, sich offensichtlich verzählt zu haben. Nicht mit Erbsen, sondern mit Einwohnern, die beim Zensus 2022 erfasst werden sollten. Die zehn Prozent Gehaltsabzug bedeuten ein Minus von 25 Millionen Euro in der Stadtkasse. Und Nachzählen ist unmöglich. Logisch: Jetzt zieht die Stadt vor Gericht.