  3. HFC-Podcast „Chemie kennt keine Liga“: Folge 38 - Transfer-Flaute, Spiel-Absage und riesengroßer Schwachsinn

Warum schlägt der HFC nicht auf dem Transfermarkt zu? Und: Was zum Brand des HFC-Bus in Frankfurt bekannt ist?

Von Fabian Wölfling und Tobias Grosse 04.02.2026, 22:14
„Chemie kennt keine Liga“ - der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
„Chemie kennt keine Liga“ - der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. (Grafik/Foto: Tobias Büttner/Volker Ballasch)

Halle/MZ. - Folge 38 von Chemie kennt keine Liga startet ohne Spielanalyse. Denn wetterbedingt musste der Auftakt 2026 abgesagt werden. Dennoch: Die Themen gehen nicht aus, denn der HFC verzichtete auf einen Transfer. Und in Frankfurt brannte ein Bus des HFC. Die ganze folge gibt es hier:

