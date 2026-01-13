In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

Halle/MZ. - Julius Lukas und HFC-Kenner Fabian Wölfling starten die 36. Folge des Podcasts mit dem Blick auf die bereits angelaufene Winter-Vorbereitung des Halleschen FC. Trotz widriger Wetterbedingungen mit Schnee und Eis trainiert der Regionalligist wieder, leidet aber unter abgesagten Testspielen – etwa gegen Halberstadt – weil Plätze unbespielbar sind. Immerhin sind alle Profis außer den Langzeitverletzten fit, doch Schröder möchte vor allem am Pressing und der Effizienz im letzten Drittel arbeiten – eine Schwäche, die den Sachsen-Anhaltern in der Hinrunde immer wieder Probleme bereitete.

Unsicherheiten vor dem Spiel gegen Zehlendorf

Das erste Pflichtspiel der Rückrunde ist für den 31. Januar angesetzt, wobei Unsicherheiten über Platzverhältnisse beim Auftaktspiel in Zehlendorf bestehen. Die Suche nach einem alternativen Testspielgegner läuft, weil HFC und andere Regionalligisten mit fehlenden Rasenheizungen kämpfen und viele Spiele wetterbedingt ausfallen. Auch dieses Thema zeigt die infrastrukturellen Unterschiede zwischen Profi- und Viertligafußball.

In Sachen Kader gibt es Bewegung: Stürmer Cyrill Akono hat seinen Vertrag aufgelöst, nachdem er selten eingesetzt wurde, und steht laut Wölfling kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Für andere wie Kilian Zaruba stehen mögliche Leihe oder Vertragsgespräche an, während Pierre Weber und andere weniger konkrete Optionen bleiben. Alte Bekannte wie Erich Berko wurden zwar kontaktiert, sind aber eher unwahrscheinlich.

Die meisten Chancen auf eine Verpflichtung hat derzeit Probespieler Olgerto Balliu, der derzeit in Hamburg in der Oberliga spielt. Warum er zum Messi des Halleschen FC werden könnte, erklärt Fabian Wölfling.

12 Verträge laufen beim HFC aus

Die Vertragslage des HFC ist spannend: 12 Verträge laufen aus, darunter Stammkräfte und Spieler mit Perspektive. Spieler wie Marius Hauptmann gelten als potenzielle Verlängerungskandidaten, während andere wie Joscha Wosz oder Max Kulke offen zur Diskussion stehen. Für Neuzugänge will der Klub erst finanzielle Freiräume schaffen oder sich auf Spieler mit konkreter Perspektive konzentrieren.

Ein besonderes Thema ist die Doppelfunktion von Sven Müller, der Torwart und zugleich Torwarttrainer werden soll – eine ungewöhnliche, aber kreative Lösung. Zum Ende der Folge blicken Lukas und Wölfling auf das 60-jährige Jubiläum des HFC, der am 26. Januar 1966 gegründet wurde.