Immer gut informiert: Unsere News aus Dessau-Roßlau gibt's jetzt auch als Podcast.

"Guten Abend, Dessau-Roßlau" - hier kommt unser Nachrichten-Podcast für die Region.

Dessau-Roßlau - Mit unserem Podcast „Guten Abend, Dessau-Roßlau“ bekommen Sie von Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten des Tages direkt auf die Ohren – kompakt, verständlich und präzise.

Ob auf dem Heimweg, im Auto, beim Kochen oder beim abendlichen Spaziergang: Unser Podcast begleitet Sie überallhin und liefert Ihnen alles, was in Dessau und der Region passiert ist. Unsere Reporterinnen und Reporter recherchieren die wichtigsten Themen, die anschließend von einer KI für Sie aufbereitet werden.

In nur rund fünf Minuten wissen Sie Bescheid: Was heute war, was jetzt zählt und was morgen relevant wird.

🎧 Jetzt reinhören – täglich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch hier auf unserem Portal.