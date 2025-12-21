Das Eingangstor wurde über zwei Jahre umfassend in Potsdam restauriert und ist nun nach Dessau zurückgekehrt.

Dessau/MZ. - Die historische Eingangstür des Mausoleums im Dessauer Tierpark ist wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Nach zwei Jahren Arbeit erstrahlt sie in neuem Glanz. Möglich wurde das Projekt durch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 136.020 Euro sowie einen Eigenanteil der Stadt von 16.000 Euro.