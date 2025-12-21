Überraschende Ergebnisse „Was kostet mein Leben?“ - Wie Schüler lernen, was der Alltag später wirklich kostet
Miete, Nebenkosten, Versicherungen – und plötzlich reicht das Geld nicht mehr? Im Projekt „Junges Wohnen in Eisleben“ an der Katharinenschule Eisleben rechnen Schüler ihr eigenes Leben durch. Die Ergebnisse überraschen viele.
21.12.2025, 14:00
Eisleben/MZ. - Wie teuer ist das Leben wirklich? Und was bedeutet es, allein zu wohnen – ohne Eltern, aber mit Miete, Verträgen und Verantwortung? Mit diesen Fragen haben sich Schüler der Katharinenschule Eisleben im Projekt „Junges Wohnen in Eisleben“ auseinandergesetzt.