Miete, Nebenkosten, Versicherungen – und plötzlich reicht das Geld nicht mehr? Im Projekt „Junges Wohnen in Eisleben“ an der Katharinenschule Eisleben rechnen Schüler ihr eigenes Leben durch. Die Ergebnisse überraschen viele.

„Was kostet mein Leben?“ - Wie Schüler lernen, was der Alltag später wirklich kostet

Die Schülerinnen der 10b von der Katharinenschule Eisleben besichtigen Wohnungen der Wobau im Rahmen des Projektes.

Eisleben/MZ. - Wie teuer ist das Leben wirklich? Und was bedeutet es, allein zu wohnen – ohne Eltern, aber mit Miete, Verträgen und Verantwortung? Mit diesen Fragen haben sich Schüler der Katharinenschule Eisleben im Projekt „Junges Wohnen in Eisleben“ auseinandergesetzt.