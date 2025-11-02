Zur früheren Anstoßzeit findet der Eishockey-Oberligist im Derby gegen Erfurt lange nicht zu seinem Spiel und gewinnt glücklich nach Overtime. Wie Routinier Patrick Schmid auf das kommende Spiel gegen die Tilburg Trappers blickt.

Bulls jubeln nach zähem Auftritt im Derby gegen die Black Dragons Erfurt

Routinier Patrick Schmid rettete die Bulls mit seinem Tor in die Overtime

Halle/MZ - Es sollte beste Eishockey-Unterhaltung zu familienfreundlicher Kaffeezeit im neuen Eisdom sein. Das klappte nicht: Das Oberliga-Derby zwischen den Saale Bulls und den Erfurt Black Dragons, das am Sonntag um 16 Uhr begann, schmeckte eher wie ein schon trockener Kuchen.