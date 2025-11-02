Eishockey-Oberliga Bulls jubeln nach zähem Auftritt im Derby gegen die Black Dragons Erfurt
Zur früheren Anstoßzeit findet der Eishockey-Oberligist im Derby gegen Erfurt lange nicht zu seinem Spiel und gewinnt glücklich nach Overtime. Wie Routinier Patrick Schmid auf das kommende Spiel gegen die Tilburg Trappers blickt.
02.11.2025, 22:58
Halle/MZ - Es sollte beste Eishockey-Unterhaltung zu familienfreundlicher Kaffeezeit im neuen Eisdom sein. Das klappte nicht: Das Oberliga-Derby zwischen den Saale Bulls und den Erfurt Black Dragons, das am Sonntag um 16 Uhr begann, schmeckte eher wie ein schon trockener Kuchen.