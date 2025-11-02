Der Heimatverein Oberröblingen präsentiert das Oberröblinger Jahrbuch 2020. Vereinsmitglieder beschäftigen sich auch mit Familiengeschichte und Uhren.

Oberröblingen - Nach längerer Pause gibt es für Freunde der Heimatgeschichte von Oberröblingen wieder neuen Lesestoff. Die Chronikgruppe des Heimatvereins Oberröblingen hat beim jüngsten Treffen in der Heimatstube des Vereins das „Oberröblinger Jahrbuch 2020“ präsentiert.