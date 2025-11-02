weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Buchvorstellung Heimatverein Oberröblingen Oberröblingens LPG-Geschichte nun veröffentlicht

Der Heimatverein Oberröblingen präsentiert das Oberröblinger Jahrbuch 2020. Vereinsmitglieder beschäftigen sich auch mit Familiengeschichte und Uhren.

Von Steffi Rohland 02.11.2025, 21:56
Götz Schneegaß, Uwe Haselhuhn, Christian Knape, Karin Eube, René Gertung, Susanne Knape
Götz Schneegaß, Uwe Haselhuhn, Christian Knape, Karin Eube, René Gertung, Susanne Knape Foto: Steffi Rohland

Oberröblingen - Nach längerer Pause gibt es für Freunde der Heimatgeschichte von Oberröblingen wieder neuen Lesestoff. Die Chronikgruppe des Heimatvereins Oberröblingen hat beim jüngsten Treffen in der Heimatstube des Vereins das „Oberröblinger Jahrbuch 2020“ präsentiert.