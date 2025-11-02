Der gebürtige Bernburger gibt sein Wissen über die Stadt gern an interessierte Gäste weiter.

Darum hat Joachim Hennecke bei seinen Führungen durch Bernburg Till Eulenspiegel immer dabei

Bernburg/MZ - - „Ich nehme ihn immer mit auf meine Führungen“, sagt Joachim Hennecke und zeigt eine bunte Stoffpuppe von Till Eulenspiegel. „Alle denken, dieser Witzbold sei nur auf dem Schlossgelände unterwegs gewesen. Doch es gibt noch eine andere lustige Legende über ihn auf dem Bernburger Marktplatz.“ Er spricht mit großer Emotion und gestikuliert aktiv. Wenn man diesen energischen Mann ansieht, kann man kaum glauben, dass er bereits 79 Jahre alt ist.