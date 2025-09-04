Selbsthilfegruppen und Pflegende Angehörige haben einen neuen Anlaufpunkt. Tag der offenen Tür mit Infos geplant.

Die Selbsthilfekontaktstelle befindet sich in der Hüttenstraße 16.

Sangerhausen - Die Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz und die Selbsthilfekontaktstelle Pflege sind umgezogen. Ratsuchende finden Isabell Ettingshausen, Leiterin der Paritätischen Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz, und Simone Röder, Ansprechpartnerin für Pflegebedürftige und Pflegende Angehörige in Sangerhausen, nicht mehr im Domizil „Vor der Blauen Hütte“ sondern in der Hüttenstraße 16, gegenüber der Sparkasse.