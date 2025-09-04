weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Selbsthilfekontaktstelle: Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz am neuen Standort

Selbsthilfekontaktstelle Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz am neuen Standort

Selbsthilfegruppen und Pflegende Angehörige haben einen neuen Anlaufpunkt. Tag der offenen Tür mit Infos geplant.

Von Steffi Rohland 04.09.2025, 18:00
Die Selbsthilfekontaktstelle befindet sich in der Hüttenstraße 16.
Die Selbsthilfekontaktstelle befindet sich in der Hüttenstraße 16. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen - Die Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz und die Selbsthilfekontaktstelle Pflege sind umgezogen. Ratsuchende finden Isabell Ettingshausen, Leiterin der Paritätischen Selbsthilfekontaktstelle Mansfeld-Südharz, und Simone Röder, Ansprechpartnerin für Pflegebedürftige und Pflegende Angehörige in Sangerhausen, nicht mehr im Domizil „Vor der Blauen Hütte“ sondern in der Hüttenstraße 16, gegenüber der Sparkasse.