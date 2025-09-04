weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Festwiese wird zum Freiluft-Museum: Oldtimer- und Traktorentreffen in Friedersdorf: Technikfreunde laden am 6. September 2025 ein

Festwiese wird zum Freiluft-Museum Oldtimer- und Traktorentreffen in Friedersdorf: Technikfreunde laden am 6. September 2025 ein

Die Technikfreunde präsentieren historische Fahrzeuge zum Anfassen. Neben Traktoren und Motorrädern gibt es Vorführungen, Rundfahrten und Leckeres aus der Feldküche.

Von Robert Martin 04.09.2025, 18:00
Die Friedersdorfer Technikfreunde lassen die Vergangenheit auch an diesem Wochenende wieder lebendig werden.
Die Friedersdorfer Technikfreunde lassen die Vergangenheit auch an diesem Wochenende wieder lebendig werden. (Foto: Thomas Schmidt)

Friedersdorf/MZ. - Zum Oldtimer- und Traktorentreffen am Wochenende haben die Technikfreunde Friedersdorf eingeladen. Am Samstag, 6. September 2025, begrüßen sie alle Interessierten auf der Festwiese an der Straße zum Fichtenberg. Das Treffen bietet ein abwechslungsreiches Programm für Technikinteressierte und Familien.