Die Technikfreunde präsentieren historische Fahrzeuge zum Anfassen. Neben Traktoren und Motorrädern gibt es Vorführungen, Rundfahrten und Leckeres aus der Feldküche.

Oldtimer- und Traktorentreffen in Friedersdorf: Technikfreunde laden am 6. September 2025 ein

Die Friedersdorfer Technikfreunde lassen die Vergangenheit auch an diesem Wochenende wieder lebendig werden.

Friedersdorf/MZ. - Zum Oldtimer- und Traktorentreffen am Wochenende haben die Technikfreunde Friedersdorf eingeladen. Am Samstag, 6. September 2025, begrüßen sie alle Interessierten auf der Festwiese an der Straße zum Fichtenberg. Das Treffen bietet ein abwechslungsreiches Programm für Technikinteressierte und Familien.