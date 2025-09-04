weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Internetkonsum von Kindern und Jugendlichen: Woran erkenne ich, dass mein Kind Handysucht hat und wie kann ich als Eltern reagieren?

Schulen begründen Handyverbote auch mit Suchtverhalten der Schüler. Doch ab wann wird bei Kindern und Jugendlichen aus viel Internetkonsum eine Sucht? Und wie können Elterm im Zweifelsfall reagieren? Eine Psychologin des Basedow-Klinikums gibt Antworten.

Aktualisiert: 04.09.2025, 13:26
Mädchen und junge Frauen sind häufiger von „internetbezogenen Störungen“ betroffen.
Merseburg/MZ. - Anne Pötzsch leitet die Psychiatrische Institutsambulanz für Kinder und Jugendliche des Basedow-Klinikums. Im Gespräch mit Robert Briest erklärt sie, wann Handy- und Mediennutzung gefährlich werden und was Eltern tun können.