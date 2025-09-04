Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Pkw in Bad Kösen mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Auto stößt in Bad Kösen frontal mit Linienbus zusammen: Mann wird verletzt, Hund stirbt

Ein Pkw ist in Bad Kösen (Burgenlandkreis) frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Bad Kösen. - In der Bahnhofstraße in Bad Kösen (Burgenlandkreis) hat es am Donnerstagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Bus beteiligt war, teilt die Polizei mit.

Ein Auto war demnach aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve frontal mit einem entgegenkommen Linienbus zusammengestoßen. Die fünf Insassen des Busses blieben unverletzt.

Pkw stößt in Bad Kösen mit Linienbus zusammen

Der 87-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in einem Auto eingeklemmt und verletzte sich schwer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 87-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hund des Mannes, der sich bei dem Unfall ebenfalls mit Wagen befand, wurde durch die Seitenscheibe geschleudert und überlebte den Unfall nicht, so die Polizei weiter.

Die Bahnhofstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.