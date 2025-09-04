Auf dem Weg zwischen Hohndorf und Spielberg ist am Donnerstag ein 70-jähriger Radfahrer so schwer gestürzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Hohndorf/cm - Auf einem Verbindungsweg zwischen Hohndorf und Spielberg ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte.

Der 70-Jährige musste in einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet. Aktuell gebe es keine Anhaltspunkte, dass ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, so der Sprecher weiter.