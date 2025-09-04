S-Bahn in Halle-Ammendorf entgleist

Am Donnerstagvormittag ist in Ammendorf eine S-Bahn aus den Gleisen gesprungen. Die Eisenbahnstraße war daraufhin gesperrt.

Eine Lok schob den entgleisten Zug auf das Werkgelände in Ammendorf zurück.

Halle (Saale)/MZ - In Halles Stadtteil Ammendorf ist am Donnerstagvormittag eine S-Bahn teilweise entgleist. Der Zug verließ ein Betriebsgelände in der Eisenbahnstraße, als das Malheur passierte.

Zwei Kräne wurden angefordert, um die Bahn wieder auf die Gleise zu heben. Vor Ort hieß es, dass eine Weichenstörung oder ein technischer Defekt für den Zwischenfall verantwortlich sein könnte. Im Zug saßen keine Passagiere.

Die Polizei sperrte die Eisenbahnstraße ab. Eine Lok schob die S-Bahn langsam auf das Betriebsgelände zurück. Dort soll der Zug nun untersucht werden. Auf dem Werkgelände werden Eisenbahnfahrzeuge repariert. Verletzt wurde niemand.