Die Hausgemeinschaft der Tornauer Straße 23a in Dessau ist in Sorge um die Zukunft ihres „Betreuten Wohnens“. Die DWG verweigert Auskünfte zu den Verkaufsplänen. Was die Volkssolidarität verspricht.

„Was wird aus uns?“ - DWG will Haus des „Betreuten Wohnens“ verkaufen, Mieter in großer Sorge

Das Gebäude Tornauer Straße 23a in Dessau liegt unweit des Pollingparks und bietet mit seinem Aufzug vor allem älteren Bürgern ein Zuhause.

Dessau/MZ. - Die Aufregung ist groß in der Tornauer Straße 23a in Dessau. Ein Brief des Vermieters, der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG), den die Bewohner des Hauses „Julie von Cohn-Oppenheim“ Anfang August im Briefkasten hatten, ist der Grund. Darin werden die Mieter informiert, dass die DWG den Verkauf ihres Hauses plant.