Offener Brief an MZ „Was wird aus uns?“ - DWG will Haus des „Betreuten Wohnens“ verkaufen, Mieter in großer Sorge
Die Hausgemeinschaft der Tornauer Straße 23a in Dessau ist in Sorge um die Zukunft ihres „Betreuten Wohnens“. Die DWG verweigert Auskünfte zu den Verkaufsplänen. Was die Volkssolidarität verspricht.
Aktualisiert: 04.09.2025, 13:39
Dessau/MZ. - Die Aufregung ist groß in der Tornauer Straße 23a in Dessau. Ein Brief des Vermieters, der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG), den die Bewohner des Hauses „Julie von Cohn-Oppenheim“ Anfang August im Briefkasten hatten, ist der Grund. Darin werden die Mieter informiert, dass die DWG den Verkauf ihres Hauses plant.