Mieterhöhung durch die Hintertür Großer Frust bei Händlern - DWG will plötzlich „Verwaltungsumlage“ auf Gewerbemieter umlegen

Ab Januar will die DWG für ihre Geschäftskunden eine „Umlage für Verwaltungskosten“ auf die Miete aufschlagen. Doch die wollen bei der „versteckten Mieterhöhung“ nicht mitmachen, weil sie die Kosten an die Kunden weitergeben müssten. Schon jetzt hat die Stadt mit Leerstand zu kämpfen.