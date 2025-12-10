Mieterhöhung durch die Hintertür Großer Frust bei Händlern - DWG will plötzlich „Verwaltungsumlage“ auf Gewerbemieter umlegen
Ab Januar will die DWG für ihre Geschäftskunden eine „Umlage für Verwaltungskosten“ auf die Miete aufschlagen. Doch die wollen bei der „versteckten Mieterhöhung“ nicht mitmachen, weil sie die Kosten an die Kunden weitergeben müssten. Schon jetzt hat die Stadt mit Leerstand zu kämpfen.
Aktualisiert: 10.12.2025, 11:22
Dessau-Roßlau/MZ. - Die Dessauer Innenstadt kämpft mit großem Leerstand, die Neustadt-Agentur, die sich um die Sorgen und Nöte der Händler gekümmert hat, ist Geschichte – doch ausgerechnet jetzt will die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) ihre Gewerbemieter mit einer zusätzlichen Gebühr belegen. Unter den Händlern und Gastronomen in der City ist der Frust groß.