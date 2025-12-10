Die Spannung steigt: Karls lädt zur Pressekonferenz und will den Standort für sein neues Erlebnisdorf im Harz bekannt geben. Der Ort des Pressetermins lässt eindeutige Schlüsse auf die Stadt zu, die das Rennen gemacht hat.

Karls enthüllt neuen Standort für Erlebnis-Dorf im Harz - die Ankündigung verrät alles

Die Erdbeer-Kette Karls will sich mit einem neuen Freizeitpark im Harz ansiedeln. Nun steht der Standort fest. Neben mehreren Parks an der Ostsee ist Karls unter anderem in Berlin und Sachsen präsent.

Harz. - Die Nachricht, dass Karls Erdbeerhof im Harz einen neuen Standort für eines seiner Erlebnisdörfer sucht, hat im Sommer 2024 für großes Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Städte hofften auf eine Zusage. In den vergangenen Tagen machten bereits Gerüchte über den neuen Standort die Runde. Jetzt scheint die Entscheidung tatsächlich festzustehen.