Remondis hat vom Dualen System Deutschland den Zuschlag für die Entsorgung von Leichtverpackungen bekommen. Ein gewohnter und beliebter Service wird damit eingestellt.

Schlange stehen für Gelbe Säcke? Entsorger Remondis setzt nur noch auf zwei Verteilstellen im Altkreis Bitterfeld

Leichtverpackungen werden in Anhalt-Bitterfeld weiter über Gelbe Säcke und Tonnen entsorgt. Regie führt nun allerdings Remondis.

Bitterfeld/MZ. - Leichtverpackungen werden im Gelben Sack oder der Gelben Tonne gesammelt. Das ist gängige Praxis. Daran soll sich nichts ändern. Das hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt. Und dennoch stehen gravierende Änderungen ins Haus.