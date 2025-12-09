Die Herz-Jesu-Kirchengemeinde in Thale hat seit 30 Jahren eine Begegnungsstätte mit Saal, die gut genutzt wird. Am Anfang des Hausbaus steht ein Diebstahl.

Ein Kreuz aus Grenzzaun und ein verborgenes Geheimnis – Kirchengemeindehaus in Thale ist 30 Jahre alt

Thale/MZ. - Es ist fast schon eine Geheimaktion, die im Herbst 1994 auf dem Gelände der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Thale geschieht. „Nur der Pfarrer und ich waren da“, erinnert sich Gemeindemitglied Jürgen Muschal an den Tag vor gut 30 Jahren, als er mit Pfarrer Wolfgang Janotta (1935-2012) – der sich später, im Rentenalter, für sein Lebenswerk ins Goldene Buch der Stadt Thale eingetragen durfte – auf dem Grundstück stand.