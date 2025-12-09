weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Begegnung im Harz: Ein Kreuz aus Grenzzaun und ein verborgenes Geheimnis – Kirchengemeindehaus in Thale ist 30 Jahre alt

Begegnung im Harz Ein Kreuz aus Grenzzaun und ein verborgenes Geheimnis – Kirchengemeindehaus in Thale ist 30 Jahre alt

Die Herz-Jesu-Kirchengemeinde in Thale hat seit 30 Jahren eine Begegnungsstätte mit Saal, die gut genutzt wird. Am Anfang des Hausbaus steht ein Diebstahl.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 10.12.2025, 12:32
Das Gemeindehaus der Herz-Jesu-Kirche in Thale ist 30 Jahre alt.
Das Gemeindehaus der Herz-Jesu-Kirche in Thale ist 30 Jahre alt. Foto: Sonnemann

Thale/MZ. - Es ist fast schon eine Geheimaktion, die im Herbst 1994 auf dem Gelände der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Thale geschieht. „Nur der Pfarrer und ich waren da“, erinnert sich Gemeindemitglied Jürgen Muschal an den Tag vor gut 30 Jahren, als er mit Pfarrer Wolfgang Janotta (1935-2012) – der sich später, im Rentenalter, für sein Lebenswerk ins Goldene Buch der Stadt Thale eingetragen durfte – auf dem Grundstück stand.