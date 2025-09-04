weather regenschauer
  4. Tote Zwillinge in Wittenberg: Psychiaterin stellt Gutachten vor: Mangel an Auffälligkeiten ist auffällig

Von Marcel Duclaud 04.09.2025, 11:30
Das Landgericht Dessau-Roßlau
Das Landgericht Dessau-Roßlau (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/Dessau/MZ. - Auffällig, leitet Bettina Grätz ihren Vortrag am Mittwoch ein, sei der Mangel an Auffälligkeiten. Die Dessauerin ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hat den Prozess am Landgericht an mehreren Verhandlungstagen verfolgt und stellt nun als forensisch-psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten vor.