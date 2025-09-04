Im Prozess um die toten Zwillinge kommt Fachärztin für Psychotherapie und Psychiatrie zu Wort. Was sie berichtet.

Psychiaterin stellt Gutachten vor: Mangel an Auffälligkeiten ist auffällig

Wittenberg/Dessau/MZ. - Auffällig, leitet Bettina Grätz ihren Vortrag am Mittwoch ein, sei der Mangel an Auffälligkeiten. Die Dessauerin ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, hat den Prozess am Landgericht an mehreren Verhandlungstagen verfolgt und stellt nun als forensisch-psychiatrische Sachverständige ihr Gutachten vor.