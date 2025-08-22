In Halle summen tausende Bienen. Doch wie unterscheidet sich der Honig aus der Stadt vom Land? Und welchen Einfluss haben Abgase, Pestizide und Blütenvielfalt auf die Bienen und ihren süßen Vorrat?

Halle (Saale) /MZ. - Noch hört man es überall summen und surren. Tausende Bienen schwirren durch Halle. Ein großer Teil davon sind Honigbienen aus den Völkern der Imker in der Stadt. Die Ernte der Sommertracht ist durch. Jetzt gibt es wieder frischen Honig. Wie unterscheidet sich der süße Brotaufstrich aus einer Großstadt wie Halle von dem auf dem Land? Schließlich müssen die Bienen hier mit dem Feinstaub aus den Abgasen der Autos zurechtkommen – das bleibt ihnen in ländlichen Regionen erspart.